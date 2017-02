Nord-Korea har avfyrt missil i retning Japan

Det er Nord-Koreas første testskyting siden Donald Trump ble president i USA.

Sørkoreanske myndigheter meldte tidlig søndag at missilet, som har en rekkevidde på mellom 1.000 og 3.000 kilometer, ble sendt opp litt før klokka åtte på morgenen fra flybasen Banghyon. Det var rettet mot Det japanske hav.

Den japanske regjeringen bekrefter opplysningene. Talsperson Yoshihide Suga har uttalt til reportere at missilet ikke har truffet japansk territorium, men landet i havet et sted mellom de to landene.

Den japanske statsministeren Shinzo Abe er for øyeblikket i USA på besøk hos president Trump.

– Akkurat hvilken type missil det dreier seg om er foreløpig ikke kjent, sier en talsperson for forsvarsdepartementet i Sør-Korea til AFP.

Nyhetsbyrået Yonhap melder at militæret i Sør-Korea mistenker at det var en mellomdistanserakett av typen Musudan. Nord-Korea testet i oktober to Musudan-raketter fra samme flybase. Amerikanske og sørkoreanske militærmyndigheter vil analysere detaljer rundt rakettoppskytingen. Det sørkoreanske sikkerhetsrådet har innkalt til møte.

Nord-Korea har siden 2006 vært under FN-sanksjoner på grunn av sine atomsprengninger og testing av ballistiske missiler.

