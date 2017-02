Trump skryter av aksjon mot ulovlige innvandrere

– Aksjonen mot ulovlig innvandring er rett og slett innfrielsen av valgløftet mitt. Gjengmedlemmer, narkotikalangere og andre blir fjernet! skriver Trump på Twitter søndag.

Etaten med ansvar for å håndheve USAs toll- og immigrasjonslover, ICE, gjennomførte tidligere denne uken en større aksjon mot papirløse innvandrere i flere amerikanske byer, blant dem New York, Los Angeles, Chicago, Atlanta og Austin.

ICE har imidlertid opplyst at det var en "rutinemessig" aksjon. Sjefen for ICE i Los Angeles, David Marin, har uttalt at aksjonen ble planlagt før Trump ble innsatt som president, og at den kan sammenlignes med tidligere år.

Trump-rådgiver Stephen Miller sier på sin side i et intervju med Fox News at aksjonen var mer omfattende enn tidligere som følge av at Trump i januar signerte en presidentordre om at utsendelsen av papirløse, kriminelle innvandrere skal prioriteres.

– Det er sant at Operation Cross Check gjennomføres hvert år. Men i år har vi tatt nye og mer omfattende steg for å fjerne kriminelle utlendinger fra våre samfunn, sier Miller.

Operation Cross Check viser til en rekke aksjoner som begynte under president Barack Obama i 2011.

Trump lovet under valgkampen å deportere opptil 3 millioner ulovlige innvandrere fra USA. I perioden 2009-2015, som utgjør brorparten av Obamas to perioder som president, ble 2,5 millioner mennesker deportert, ifølge ABC News.

(©NTB)