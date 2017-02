HRW: Syriske styrker brukte kjemiske våpen i slaget om Aleppo

Ni personer ble drept i angrepene, deriblant fire barn, opplyste menneskerettsgruppa mandag.

HRW har intervjuet øyenvitner, samlet bilder og sett gjennom videoopptak som tyder på at det ble sluppet bomber med klorgass ned fra regimets helikoptre under offensiven fra 17. november til 13. desember.

Om lag 200 mennesker ble syke av den giftige gassen som sivet ut fra bombene i den da opprørskontrollerte delen av byen, ifølge HRW.

Rammet lekeplasser

Antall kjemiske angrep kan ha vært høyere. Troverdige kilder har meldt om minst tolv angrep i den aktuelle perioden, opplyser HRW.

Det verste angrepet skal ha skjedd i nabolaget al-Sakhour, der seks personer fra samme familie, deriblant fire barn, ble kvalt av den giftige gassen. Angrepene rammet også lekeplasser, klinikker, vanlige bygater og bolighus, noe som førte til at svært mange mennesker fikk problemer med å puste, opplyser HRW.

Forbudt våpen

Å bruke klor som våpen, er forbudt i henhold til den internasjonale konvensjonen mot kjemiske våpen – en konvensjon som Syria sluttet seg til i 2013.

HRW ber FNs sikkerhetsråd vedta sanksjoner mot ledere som har ansvar for at det ble gitt ordre om bruk av kjemiske våpen. Men et slikt forslag vil Russland, som er regimets støttespiller, etter alt å dømme legge ned veto mot.

(©NTB)