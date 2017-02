Ingen grammy til norske håp

Nordmenn var med på flere produksjoner i gjeve kategorier i år, blant annet en av de høysthengende prisene, årets album. Justin Biebers album «Purpose» var blant de nominerte, og inneholder låten «Company», skrevet av Axident, alias Andreas Schuller. Prisen gikk imidlertid til Adele, som tok flere av de mest ettertraktede prisene.

Det ble heller ikke pris til Jarle Bernhoft og Fred Ball, som begge bidro Rihannas siste plate "Anti", nominert i kategorien "Best urban contemporary album". Den prisen gikk til albumet Beyoncé for albumet "Lemonade".

Trippel Chance

Cashmere Cat, alias Magnus August Høiberg, var nominert til prisen for beste R & B-sang for Luv, framført av Tony Lanez. I tillegg var han kreditert som komponist og produsent på to av Kanye Wests låter på "The Life of Pablo", nominert i klassen for beste rap-album. Sistnevnte pris gikk til albumet "Coloring Book" signert Chance The Rapper, som også fikk prisene "Best rap artist" og "Best new performance". Beste R&B-sang-prisen fikk "Lake By the Ocean", skrevet av Hod David & Musze, framført av Maxwell.

Blant andre som ikke nådde opp i år er duoen Stargate. Sammen med Sia Furler var Tor Erik Hermansen og Mikkel S. Eriksen nominert i klassen "Beste sang skrevet for visuellmediene" for Shakira sin låt "Try Everything" som var en del av Disney-filmen "Zootopia". Den prisen fikk låta "Can't Stop The Feeling!" fra animasjonsfilmen Trolls.

Ikke korpriser

Morten Lindberg og hans selskap var nominert hele fem ganger for tre utgivelser – blant dem flere for "Reflections" med Øyvind Gimse, Geir Inge Lotsberg & Trondheimsolistene, men fikk ingen priser. Lindbergs studio 2L har siden 2006 produsert 28 Grammy-nominerte album og Lindberg selv har vært nominert 17 ganger, uten å vinne.

Det ble delt ut hele 84 priser i Los Angeles søndag.

