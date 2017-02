Irakiske styrker hevder å ha hindret IS-krigere fra å flykte til Syria

Ifølge militsen Hashed al-Shaabi, som i hovedsak består av sjiamuslimske grupper, forsøkte IS-opprørerne å bryte beleiringen av Tal Afar med stridsvogner.

– IS-terroristenes angrep startet rundt klokka 19 søndag, og kampene pågikk i om lag seks timer, sier militsens talsmann Ahmed al-Assadi.

Hashed-styrkene har kontrollert ørkenområdene vest for Mosul siden irakiske regjeringsstyrker innledet sin offensiv mot den IS-kontrollerte storbyen i oktober i fjor. Tal Afar ligger omtrent halvveis mellom Mosul og grensa til Syria.

– Dette var et forsøk fra IS på å bryte beleiringen, flykte til den syriske grensa og bringe noen ledere og soldater over, sier Assadi.

De sjiamuslimske militssoldatene fikk luftstøtte fra det irakiske flyvåpenet, og rundt 50 IS-soldater skal ha blitt drept i kampene.

