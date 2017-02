Protesttog i Lahore rammet av blodig selvmordsangrep 

En Taliban-fraksjon hevder å stå bak angrepet.

Eksplosjonen fant sted i en av byens hovedgater. Gaten var tettpakket av folk da en mann på motorsykkel kjørte rett inn blant flere hundre farmasøyter som demonstrerte mot en ny lov som regulerer salg av legemidler.

Angrepet førte til at folk flyktet hals over hode i frykt for at det skulle eksplodere en ny bombe.

Pakistanske myndigheter bekrefter at seks politimenn var blant de 13 dødsofrene. De mener at målet for angrepet trolig var politistyrker som holdt vakt i forbindelse med demonstrasjonen.

Økt frykt

Situasjonen i Lahore har vært relativt rolig de siste månedene, men med mandagens angrep stiger frykten for nye terrorangrep. Angrepet ble gjennomført bare tre dager etter at Taliban-fraksjonen Jamaat-ul-Ahrar varslet at den kom til å angripe en rekke regjeringsmål rundt omkring i landet.

I en tekstmelding skriver gruppa at angrepet er en hevn for de pakistanske regjeringsstyrkenes offensiv mot militante islamister i de stammekontrollerte områdene langs grensa til Afghanistan.

Samme gruppe påtok seg også ansvaret for en bombe som krevde over 70 menneskeliv i en park i Lahore i påsken i fjor, samt flere andre angrep.

Lahore ligger i Punjab-provinsen og er hjem for rundt 10 millioner mennesker, og bare Karachi har flere innbyggere i Pakistan.

Trenger blodgivere

TV-bilder fra stedet viste store ødeleggelser. Sykehusene i Lahore ba folk om straks å oppsøke sykehus for å gi blod til bruk i behandlingen av sårede.

Pakistansk sikkerhetstjeneste sendte 7. februar ut en advarsel om at "en uidentifisert terroristgruppe" hadde planlagt et terrorangrep i Lahore.

Advarselen innebar skjerpet sikkerhet ved viktige bygninger, og byens innbyggere ble samtidig oppfordret til å vise "ekstrem årvåkenhet".

