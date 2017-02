Trudeau møter Trump for første gang

Trudeau og Trump har flere ganger snakket sammen på telefon, men møtet mandag blir det første ansikt til ansikt. Etter den formelle mottakelsen skal de spise lunsj. Deretter blir det felles pressekonferanse klokken 14 Washington-tid.

Canadas 45 år gamle statsminister har i forkant av møtet varslet at han skal snakke "åpent og respektfullt" med Trump.

– Vi skal snakke om ting som jeg er sikker på vi har uenige syn på, og vi skal gjøre det på en respektfull måte. Canada kommer alltid til å stå ved verdiene som har gjort dette usedvanlige landet til et åpent sted, sa Trudeau fredag.

Handel

– Vi skal snakke om arbeidsplasser og økonomisk vekst, muligheter for middelklassen og det faktum at millioner av gode arbeidsplasser på begge sider av grensen avhenger av smidig flyt av varer og tjenester over grensen, har Trudeau sagt i forkant av møtet.

Tre firedeler av Canadas eksport går til USA, og Canada er viktigste mottaker av varer fra 30 amerikanske delstater. Til sammen 18 prosent av USAs eksport går til Canada. Trump har tatt til orde for å reforhandle eller skrinlegge den nordamerikanske frihandelsavtalen NAFTA mellom Canada, USA og Mexico. Avtalen er en "katastrofe" for USA, har milliardæren Trump sagt.

Trudeau er derimot forkjemper for kapitalismens krefter via frihandelsavtaler og mener NAFTA er svært viktig. Trudeau setter nå sin lit til at han kan oppnå et kompromiss med Trump, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Innvandring

Trudeau har til nå ikke direkte kommentert Trumps forsøk på å stanse syriske flyktninger og tilreisende fra sju hovedsakelig muslimske land. Men på Twitter har Trudeau skrevet at "dem som flykter fra forfølgelse, terror og krig, ønskes velkommen av Canada, uavhengig av religiøs tilhørighet. Mangfold er vår styrke" skrev han.

