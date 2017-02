Økt uro rundt Flynns Russland-kontakt

Anonyme kilder kommer med stadig nye opplysninger om samtalene Flynn hadde med den russiske ambassadøren til USA før Flynn ble utnevnt.

Sent mandag sier to anonyme kilder som kjenner situasjonen, til nyhetsbyrået AP at justisdepartementet advarte Trump-administrasjonen om at de offentlige uttalelsene fra Det hvite hus om Flynns kontakter ikke samsvarte med hva som egentlig fant sted. Ifølge en av kildene var departementet bekymret for at Flynn kunne være utsatt for mulig utpressing fra Russland.

En kilde i Trump-administrasjonen sier Det hvite hus har vært klar over advarselen i flere uker, men ville ikke si om presidenten hadde blitt informert.

Presidentens talsmann, Sean Spicer, sier mandag kveld at Trump "evaluerer situasjonen" og indikerer at Trump er i dialog med blant andre visepresident Mike Pence om det han mener er det viktigste temaet – landets sikkerhet.

Flynn skal mandag ha bedt Pence om unnskyldning for striden rundt samtalene med Russlands ambassadør, ifølge en ikke navngitt kilde i Trump-administrasjonen.

Flynn beskyldes for å ha diskutert sanksjonene mot Russland med den russiske ambassadøren i Washington 29. desember i fjor, samme dag som president Barack Obama innførte dem. Dette skal ha skjedd før Donald Trump utnevnte Flynn til nasjonal sikkerhetsrådgiver. I et TV-intervju har Pence tidligere fastholdt at Flynn ikke diskuterte sanksjonene med den russiske ambassadøren. Men senere har Flynn innrømmet at sanksjonene kan ha vært blant temaene.

