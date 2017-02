– USAs sikkerhetsrådgiver ber Pence om unnskylding

Det er en ikke navngitt kilde i Trump-administrasjonen som opplyser til AP at Flynn har beklaget overfor Pence.

Flynn anklages for å ha diskutert sanksjonene mot Russland med den russiske ambassadøren i Washington 29. desember i fjor, samme dag som president Barack Obama innførte dem. Dette skal ha skjedd før Donald Trump utnevnte Flynn til nasjonal sikkerhetsrådgiver.

I et TV-intervju har Pence tidligere fastholdt at Flynn ikke diskuterte sanksjonene med den russiske ambassadøren. Men senere har Flynn innrømmet at sanksjonene kan ha vært blant temaene.

Presidentens talsmann Sean Spicer sier mandag kveld at Trump "evaluerer situasjonen" og indikerer at Trump er i dialog med blant annet visepresident Pence om det han mener er det viktigste temaet – landets sikkerhet.

