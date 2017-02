Europa brukte mer penger på forsvar i 2016 

– I 2015 stoppet vi kuttene for første gang etter mange år med kutt. I 2016 tok vi det første betydelige skrittet mot økt pengebruk, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Til sammen økte pengebruken med om lag 10 milliarder dollar. Det tilsvarer om lag 84 milliarder norske kroner.

– Denne økningen alene er mer enn Norges samlede forsvarsbudsjett, påpeker Stoltenberg.

Ifølge ham har pengebruken økt betydelig mer enn ventet.

– Det gjør en forskjell, men det er nå helt avgjørende at vi holder oppe presset, sier han.

Onsdag leder Stoltenberg NATOs forsvarsministermøte, der USAs nye forsvarsminister James Mattis deltar for første gang. Det er ventet at han vil ha et krystallklart budskap med seg i kofferten om at europeiske land må ta en større del av regningen i forsvarssamarbeidet.

– Jeg er helt sikker på at pengebruk blir et viktig tema både på dette møtet og på toppmøtet vi skal ha senere i år, sier Stoltenberg.

NATOs mål er at alle medlemsland skal bruke 2 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar.

I dag er det bare fem land i alliansen som oppfyller dette målet. Norge ligger på nærmere 1,6 prosent.

(©NTB)