Forsker: Trumps regjering preges av noe "kaosaktig"

Han har inntrykk av at ulike personer i regjeringen opererer litt på egen hånd, og at stabssjef Reince Priebus ikke har god nok styring.

– Flynns avgang føyer seg inn i uforutsigbarheten og det litt kaosaktige som ser ut til å prege Trumps regjeringen, sier Melby til NTB.

Det var Flynns forklaringer om sin kontakt med Russlands ambassadør som førte til at han måtte gå. I forrige uke måtte sikkerhetsrådgiveren erkjenne at han kunne ha nevnt USAs sanksjoner mot Russland i samtaler som fant sted i slutten av desember.

Trumps pressetalsmann Sean Spicer har kategorisk avvist at Trump selv visste at Flynn ville diskutere sanksjonene med ambassadøren.

– Hvis det er riktig at Trump ikke visste dette, illustrerer det at du har folk som på egen hånd opererer ut fra det de tror er Trumps ønsker, sier Melby, som er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier.

Han påpeker at ulike medlemmer av regjeringen har uttalt seg motstridende om flere utenrikspolitiske saker.

