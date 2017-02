Fransk borger pågrepet for Istanbul-angrep

Mannen, som ikke er navngitt, ble pågrepet i Istanbul for to dager siden. Han har siden blitt varetektsfengslet, siktet for å ha leid leiligheten som den antatte angriperen Abdulkadir Masjaripov benyttet, melder det tyrkiske nyhetsbyrået Dogan.

Tyrkiske myndigheter opplyste i midten av januar at Masjaripov, en usbekisk statsborger, i avhør har tilstått å ha stått bak terroraksjonen mot nattklubben Reina. Da hadde politiet jaktet på usbekeren i to uker. Masjaripov ble i helgen formelt varetektsfengslet. Hans kone og over et titall andre er også pågrepet i saken.

