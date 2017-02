IISS: Bare to europeiske NATO-land oppfyller målsetting

Hellas brukte 2,4 prosent av BNP på forsvaret i fjor, mens Estland brukte 2,2 prosent. De øvrige europeiske NATO-landene, blant dem Norge, oppfylte ikke målsettingen om å bruke minst 2 prosent på forsvaret, går det fram av rapporten fra International Institute for Strategic Studies (IISS).

Rapporten ble lagt fram tirsdag, samme dag som NATOs forsvarsministre møttes i Brussel.

Norge brukte ifølge NATO rundt 1,6 prosent av BNP på forsvaret i 2016 og måtte ifølge IISS ha plusset ytterligere 13 milliarder kroner på forsvarsbudsjettet for å nå målet i fjor.

Det største gapet var å finne i Tyskland, som ifølge IISS måtte ha plusset på forsvarsbudsjettet med hele 265 milliarder kroner i fjor for å nå NATO-målet.

Begrenset bilde

IISS advarer imidlertid mot å legge for stor vekt på 2-prosentmålet og viser til at landene beregner forsvarsutgiftene på høyst ulike måter og at det blant annet rapporteres ulikt til FN og NATO.

BNP blir også beregnet ulikt, og verdien av tallmaterialet er derfor begrenset, mener tankesmia.

– Det er i grunnen tre problemer med 2-prosentmålet: Hvordan telle, hvordan vurdere om pengene faktisk er vel anvendt, og det faktum at gapet mellom ambisjoner og realitet ikke er lukket i løpet av de to siste årene, konstaterer IISS.

– 2-prosentmålet gir ellers et begrenset bilde av lands forsvarsevne og forsvarsvilje, mener den britiske tankesmia, som blant annet viser til at NATO inkluderer pensjonsutgifter i tallmaterialet.

Brukte ikke mer

Selv om europeiske NATO-land har lovet å bruke mer av BNP på forsvaret, og dette også er et absolutt krav fra USAs nye president Donald Trump, stiller IISS spørsmål ved om det er reell vilje og evne til å gjøre dette.

Ifølge IISS brukte de europeiske NATO-landene til sammen 2.145 milliarder kroner på forsvaret i fjor, 7 milliarder eller 0,3 prosent mer enn året før.

BNP i de samme landene vokste imidlertid med 1,8 prosent, så noen reell vekst i andelen som ble brukt på forsvaret, var det ikke snakk om, konstaterer tankesmia.

