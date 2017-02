FBI intervjuet Flynn om Russland-kontakt

Innholdet i intervjuet er ikke kjent, men kilder opplyser til New York Times at etterforskerne i det føderale politiet mente Flynn ikke var ærlig. Hvis myndighetene konkluderer med at Flynn med viten og vilje løy til FBI, kan han bli siktet for lovbrudd. Skandalen har allerede kostet Flynn jobben.

Etter at FBI snakket med Flynn 26. januar, meldte fungerende justisminister Sally Yates til Det hvite hus at det var betydelige forskjeller mellom det etterretningsansatte visste om kontakten og det Flynn opplyste offentligheten om, sier tidligere og nåværende regjeringskilder til avisa. Yates skal ha varslet at dette misforholdet kunne gjøre Flynn sårbar for russisk utpressing.

