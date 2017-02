Litauen forbyr å slå barn

Endringene i loven som sikrer barns rettigheter ble enstemmig vedtatt i Litauens parlament tirsdag, men det var vel å merke bare 116 av de 141 folkevalgte som møtte opp. I forkant hadde flere politikere gått ut mot lovendringen og advart mot at myndighetene blander seg i familielivet til folk. Forkjemperne har påpekt at alvorlig mishandling alltid starter med et første slag, og at det må et totalforbud til.

Presset fra offentligheten økte etter at en fireårig gutt døde i januar etter å ha blitt slått av moren sin og hennes kjæreste. Aktivister leverte en kampanje med over 30.000 underskrifter til parlamentet og ba dem endre lovene.

Litauen er land nummer 52 i verden som totalforbyr fysisk avstraffelse av barn.

