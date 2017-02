Lufthansa inngår avtale med flygerne etter lang konflikt

Den framforhandlede avtalen innebærer at 5.400 av selskapets flygere får et lønnspåslag på 8,7 prosent i fire faser. De vil også få en engangsutbetaling på mellom 5.000 og 6.000 euro (44.000-53.000 kroner) per person.

Arbeidskonflikten har pågått siden 2012, og siden da har flygerne gått til streik 14 ganger.

Streikene har kostet selskapet 500 millioner euro, tilsvarende nesten 4,5 milliarder kroner.

Avtalen omfatter ikke alle deler av konflikten, som for eksempel pensjon. Lufthansa kan derfor ikke utelukke at det kan komme nye streiker.

(©NTB)