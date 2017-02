Mattis: NATO er en grunnstein

– Denne alliansen er fortsatt en grunnstein for USA og for hele det transatlantiske fellesskapet, sammenknyttet som vi er. Som president Trump har sagt, er han en sterk tilhenger av NATO, sa Mattis på vei inn til sitt første forsvarsministermøte i NATO.

Mattis ble mottatt av NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og hilste også på forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) inne i møtesalen.

Amerikaneren fortalte at han var i Brussel for å lytte og diskutere veien framover åpent med de øvrige landene i alliansen.

– NATO har alltid tilpasset seg nye sikkerhetstrusler, det er ikke noe nytt. Endringene går helt klart raskere nå, men det kan vi håndtere, sa han.

Mattis gjentok også sitt budskap om at det bare er rimelig at alle tar sin rettmessige del av kostnadene ved forsvarssamarbeidet – noe som betyr at europeiske land må ta en større del av regningen.

(©NTB)