Spor av kjemiske stridsmidler i fisk i Sverige

– Det er rett nok snakk om svært lave nivåer, men dette er stoffer som selvsagt ikke skal finnes i fisk og skalldyr, sierChrister Larsson vedHavs- och vattenmyndigheten i Sverige.

De kjemiske stridsmidlene har trolig lekket ut fra bomber som var om bord i et 20-talls krigsfartøy som ble senket på 200 meters dyp utenfor Orust rett etter andre verdenskrig.

Tidligere undersøkelser har vist forhøyede forekomster av arsenikk i bunnsegmentet rundt vrakene, noe som kan tyde på at det fins sennepsgass i området.

– Vi hadde visse forhåpninger om å finne spor av sennepsgass, men i stedet fant vi to andre stoffer, Clark 1 og Clark 2, som også inngår i kjemiske stridsmidler. Det hadde vi ikke trodd, sier Larsson.– Nivåene er ikke farlige, men slike stoffer skal ikke finnes i maten. At bombene ruster i stykker er en pågående prosess, og de kommer trolig til å lekke ut mer og mer, sier han. – Det er alvorlig at vi finner kjemiske stridsmidler i fisk og skalldyr i et område der det pågår intensivt yrkes- og fritidsfiske. Vi ønsker å innføre fiskefôrbud i området og undersøker akkurat nå hvilke juridiske muligheter som fins for å gjennomføre dette, sier Larsson.

