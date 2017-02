Forskning: ADHD-pasienter har litt mindre hjerne

De nye funnene er presentert i en artikkel i det The Lancet Psychiatry. I alt 1.713 personer med og 1.529 personer uten ADHD er undersøkt, noe som gjør dette til den største undersøkelsen i sitt slag. Personene kommer fra ni forskjellige land og er i alderen 4 til 63 år. Forskjellene i størrelse er bare på et par prosent.

– Resultatene bekrefter at personer med ADHD har avvik i hjernestrukturen og tyder derfor på at ADHD er en hjernelidelse, sier hovedforfatteren bak studien, Martine Hoogman ved det medisinske fakultet ved Radboud universitet i Nederland.

Målrettet medisin

I alt ble sju regioner målt hver for seg, i tillegg til hjernens totale volum. Hos barn medADHD fant forskerne at fem regioner av hjernen var noe mindre enn hos barn uten diagnose. Dette gjaldt blant annet områdene som kontrollerer følelser, frivillige bevegelser og forståelse.ADHD kan medføre mangel på impulskontroll, hyperaktivitet og konsentrasjonsproblemer.

– Hvis du vet hvilket område av hjernen som er omfattet av ADHD kan du muligens påvirke det området med tilpasset medisinering, sier Hoogman.Ettersom ulikhetene i hjernestørrelse var tydeligere hos barn enn hos voksne, mener forskerne at det dreier seg om forsinket utvikling i hjernen til personene med ADHD. Det kan forklare hvorfor mange vokser av seg ADHD, basert på teorien om at hjernen på et tidspunkt vil nå samme størrelse som hos andre. Fordommer Samlet sett mener forskerne at funnene understøtter at ADHD er forårsaket av fysiske faktorer, og at det bør kategoriseres som en nevrologisk tilstand. – Vi håper at dette vil bidra til å redusere fordommen om at ADHD "bare er en merkelapp" for vanskelige barn eller et resultat av dårlig oppdragelse, sier Hoogman. Utenforstående eksperter har uttalt at funnene er interessante, men at det ikke er tilstrekkelig informasjon til å slutte at hjernestørrelse forklarer at personer har ADHD.– Studien bekrefter at personer med ADHD har en annen hjernestruktur, men den sier ikke hva dette betyr, sier foreleser i psykiatri Graham Murray ved universitetet i Cambridge University. Han påpeker at større hjernevolum ikke er ensbetydende med større kapasitet.

(©NTB)