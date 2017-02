Jødiske ledere: – Trumps Israel-løsning er skremmende

Liberale jøder gir uttrykk for stor bekymring etter møtet mellom Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Trump onsdag. Trump sa da at han ikke er forpliktet til å jobbe for en tostatsløsning og at han godtar det som begge parter selv måtte ønske.

– Jeg ser på to stater, og på én stat. Jeg vil være glad for en løsning som begge parter liker. En stund trodde jeg at tostatsløsning er korrekt. Men hvis Netanyahu og palestinerne er glade, så gleder jeg meg også, sa Trump.

Uttalelsen førte til vidt forskjellige tolkninger av hva Trump egentlig mente, påpekerHaaretz.

– Jeg er ikke sikker på om Trump forstår konsekvensene av en énstatsløsning. Det er et svært farlig forslag, sier rabbineren Jill Jacobs, leder for organisasjonen T'ruah: The Rabbinic Call for Human Rights.

Organisasjonen Americans for Peace Nows talsmann Ori Nir kaller pressekonferansen "skremmende" og "sløsing med en mulighet som kunne ha signalisert en klar forpliktelse til fred overfor israelere, palestinere, amerikanere og verdenssamfunnet".

– Dette var en mulighet til å meisle ut en konstruktiv vei framover for forholdet mellom USA og Israel, og for Israels framtid, landets sikkerhet og velferd som demokrati og jødisk stat. I stedet fratar ikke bare de to lederne Israel muligheten til å oppnå fred, men de undergraver også Israels egen framtid som demokrati og jødisk stat når de diskuterer en énstatsløsning. De overrekker en stor seier til ekstremister på begge sider, sier Nir.

Rabbiner Rick Jacobs, som leder den jødiske reformbevegelsen Union for Reform Judaism (URJ), mener Trump har opphevet den tverrpolitiske enigheten om tostatsløsningen i USA.

– En énstatsløsning vil være potensielt ødeleggende for utsiktene til fred og for Israels jødiske, demokratiske framtid. Netanyahus omfavnelse av en slik politisk endring er ikke mindre ubetenksom, skriver Jacobs i en uttalelse.

