Kongo mangler penger til å avholde valg

Finansminister Pierre Kangudia sier det er «vanskelig» for regjeringen å mobilisere de 1,8 milliarder dollarene, nær 15 milliarder kroner, som trengs for å organisere valget. En del av årsaken er et fall i prisen på råstoffer landet eksporterer.

Valget i november ble først utsatt til april på grunn av logistikkproblemer. Utsettelsen gjorde at president Joseph Kabila kunne beholde makten lenger enn grensen satt i grunnloven, noe som førte til voldelige protester.

Regjeringen og opposisjonen ble i desember enige om at valget skal holdes i år. Pengemangelen er et «oppkonstruert problem, for det er ingen mangel på alternativer», ifølge Kiro Tsongo Gregoire i opposisjonspartiet RCD. Opposisjonen advarer at den ikke vil godta noen unnskyldninger for å ikke overholde avtalen om å gjennomføre valget i år.

–Denne situasjonen gjør at Kongo igjen risikerer å synke ned i kaos, sier Gregoire.

