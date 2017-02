Malawi innfører endelig forbud mot barneekteskap

– Denne milepælen betyr at vi er et skritt nærmere et globalt forbud mot barneekteskap, sier generalsekretær Kjell Erik Øie i Plan International Norge.

Grunnlovsendringen ble stemt fram av 131 av 133 parlamentsmedlemmer tirsdag. Ekteskapsalderen heves nå til 18 år, mot tidligere 15 år med foreldrenes godkjennelse.

I 2015 opphevet Malawis sosialminister Patricia Kaliati rundt 600.000 barneekteskap, ifølge Bistandsaktuelt. Hele samfunnet har mobilisert i kampen mot barneekteskap, opplyser Plan.

– I prosessen mot et forbud var det avgjørende for parlamentsmedlemmene at de hørte ungdommers eget syn. Ved å dele sine erfaringer har disse ungdommene bidratt til å sikre helse og fremtidsmuligheter for millioner av malawiske jenter i årene som kommer, sier Lilly Omondi, landdirektør i Plan International Malawi.

(©NTB)