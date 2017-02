Mann pågrepet etter drap på Kims halvbror

Den tredje personen som er pågrepet i kjølvannet av drapet på Kim Jong-nam, antas å være kjæresten til den andre kvinnen som ble pågrepet i saken, opplyser politibetjent Abdul Samah.

Han ble også pågrepet onsdag. Samme mann ga politiet opplysningene som førte til at kjæresten, en kvinne som reiste med indonesisk pass, ble pågrepet.

Tidligere er også en kvinne med vietnamesisk pass pågrepet. Sør-Korea anklager Nord-Korea for å stå bak drapet, men Malaysia har sagt at de vil etterkomme et krav fra Pyongyang om å sende liket av halvbroren til hjemlandet.

