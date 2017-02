Mattis fjerner tvilen om NATOs musketér-ed

– USAs forpliktelse til artikkel 5 og vårt kollektive forsvar er bunnsolid, sa Mattis da han møtte pressen etter NATOs forsvarsministermøte i Brussel.

Artikkel 5 i NATO-pakten kalles noen ganger musketér-eden fordi den handler om at et angrep på én alliert skal anses som et angrep på alle. USAs president Donald Trump kom med flere uttalelser i valgkampen der han sådde tvil om viljen til å stå ved denne eden.

Usikkerheten blusset opp på nytt onsdag da Mattis advarte sine allierte om at USA kan "moderere sine forpliktelser til NATO" hvis ikke europeiske land begynner å ta en større del av regningen i forsvarssamarbeidet.

På torsdagens pressekonferanse avsto Mattis fra å forklare nærmere hva han mente med å "moderere" forpliktelsen.

– Jeg foretrekker ikke å utdype, sa Mattis.

– Jeg er veldig trygg på at vi ikke kommer dit. Noen ganger sier du de tingene du ikke vil at skal skje, nettopp for å unngå at de skjer, sa han.

