Mattis hemmelighetsfull om ultimatum til NATO 

Europa må øke forsvarsbudsjettene innen året er omme, krevde Mattis da han holdt tale for sine kolleger på NATOs forsvarsministermøte onsdag. Skjer ikke det, kan USA "moderere sine forpliktelser" til alliansen, advarte han.

Da han møtte pressen dagen etter, avsto han fra å forklare nærmere hva han mente med ordet "moderere".

– Jeg foretrekker ikke å utdype, sa Mattis.

– Jeg er veldig trygg på at vi ikke kommer dit. Noen ganger sier du de tingene du ikke vil at skal skje, nettopp for å unngå at de skjer, sa han.

Står ved NATOs musketér-ed

Mattis forsøkte likevel å berolige ved å bekrefte at det fortsatt er én for alle, alle for én som gjelder i NATO.

– USAs forpliktelse til artikkel 5 og vårt kollektive forsvar er bunnsolid, sa Mattis.

Artikkel 5 i NATO-pakten kalles noen ganger musketér-eden fordi den handler om at et angrep på én alliert skal anses som et angrep på alle.

USAs president Donald Trump kom med flere uttalelser i valgkampen der han sådde tvil om viljen til å stå ved denne eden.

Også NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg så torsdag grunn til å presisere at pakten fortsatt gjelder.

– Artikkel 5 er ubetinget. Den er absolutt og er selve kjernen i denne alliansen, sa han.

Strengt krav om økt pengebruk

I sentrum for usikkerheten om NATO-paktens status står USAs knallharde krav om at europeiske land må ta en større del av regningen i forsvarssamarbeidet.

Stoltenberg advarte på sin pressekonferanse mot å spekulere for mye på hva som vil skje hvis europeiske land ikke føyer seg etter dette kravet.

– I stedet bør vi ha fokus på hvordan vi kan levere, sa Stoltenberg.

– Og vi er allerede i gang. Vi stoppet kuttene i forsvarsbudsjettene i 2015, og i 2016 økte pengebruken med nærmere 4 prosent i Europa og Canada, sa han.

"Alvorlig budskap"

NATOs mål er at alle skal bruke 2 prosent av BNP på forsvar. I dag er det bare fem medlemsland som har nådd dette målet.

Norge ligger på snaut 1,6 prosent og ligger heller ikke an til å øke sin andel de nærmeste årene. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) sier hun ikke er overrasket over advarselen fra Mattis.

– Men det er et alvorlig budskap og et veldig tydelig budskap. Vi er opptatt av at det blir en del av det også europeiske allierte snakker om, for vi har en jobb å gjøre, sier Søreide til NTB.

Ifølge Mattis selv ble advarselen "godt mottatt" av europeerne.

– Det ble ingen krangel om dette. Det vi diskuterte, var simpelthen hvordan målet kunne nås på den best mulige og raskest mulige måten, sett i lys av hvert enkelt medlemslands nasjonale omstendigheter, sa han.

