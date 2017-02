Stadig nye kriser i Trumps hvite hus

– Nok en dag i paradis, skrev Trump på Twitter onsdag.

Da hadde journalister under et møte med næringslivsledere igjen stilt ham spørsmål om Russland. New York Times hadde publisert en sak om Trump-medarbeidere som i fjor angivelig var i hyppig kontakt med russisk etterretning.

– Falske-nyheter-mediene oppfører seg som gale med konspirasjonsteorier og blindt hat, sto det i en av presidentens første Twitter-meldinger denne dagen.

Samtidig anklaget han sine egne etterretningsorganisasjoner for å lekke informasjon "som godteri" til mediene i strid med loven.

Vinket farvel

Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn trakk seg et par dager før Trump beskrev sin nye jobb som et paradis.

Bakgrunnen var Flynns samtaler med Russlands USA-ambassadør i Washington i slutten av desember. Trumps regjering forklarte at Flynn hadde villedet visepresident Mike Pence om innholdet i samtalene. De skal ha dreid seg om sanksjonene Barack Obama innførte for å straffe russerne for deres antatte forsøk på å hjelpe Trump i valgkampen.

Onsdag kveld var det Trumps kandidat til posten som arbeidsminister, Andrew Puzder, som måtte vinke regjeringen farvel. Etter at flere republikanere vendte seg mot ham, ble det klart at Puzder ville bli avvist av Kongressen.

Et av de viktigste ankepunktene var at Puzder betalte for lite skatt da han for noen år siden ansatte en hushjelp uten arbeidstillatelse i USA.

Jobber videre

Mens Trumps tvitring, Flynns avgang og anklagene om tvilsomme forbindelser til Russland får mye oppmerksomhet, fortsetter arbeidet med å få gjennom regjeringens og Republikanernes politikk.

I Kongressen prøver det republikanske flertallet å oppheve lover som ble vedtatt mot slutten av Barck Obamas tid som president. Flere lover som skal beskytte miljøet, kan få kort levetid.

I Trumps første uker i Det hvite hus kom hans såkalte presidentordre på løpende bånd. Mange av Trumps tilhengere opplevde ham som handlekraftig og fast bestemt på å oppfylle valgløfter.

Men torsdag var det gått nesten en uke uten noen nye direktiver eller planer om ny lovgiving, skriver nyhetsbyrået AP.

Da det ble klart at Trump ikke ville anke opphevelsen av sitt mye omtalte innreiseforbud til høyesterett, lovet han i stedet nye tiltak. En knapp uke senere var de fortsatt ikke presentert.

– Hvem har styringen?

Også blant republikanerne i Kongressen er det tegn til misnøye med utviklingen.

– Vi ønsker et klart fokus på vår agenda. Disse stadige avbrytelsene, og støyen skapt av disse spørsmålene som stadig stilles, er distraherende, sier senator John Thune fra South Dakota.

Senator John McCain, en av Trumps krasseste republikanske kritikere, går lenger. Etter Flynns avgang beskrev han regjeringens tilnærming til nasjonal sikkerhet som "dysfunksjonell".

– Hvem har styringen? Jeg vet ikke om noen utenfor Det hvite hus som vet det, sa McCain.

Demokratene krever grundig gransking av forbindelsene Trump og hans medarbeidere har hatt til Russland. Og granskinger er allerede iverksatt både av FBI og flere kongresskomiteer.

Ari Fleischer, som i sin tid var pressetalsmann for president George W. Bush, understreker at krisehåndtering er en normalsituasjon i Det hvite hus.

– Men når krisene kommer rett oppå hverandre, særlig i den første perioden etter et regjeringsskifte, oppstår følelsen av at de ikke vet hvordan de skal drive sjappa, sier han.

(©NTB)