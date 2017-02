Tillerson debuterer på G20-møte

Foruten de 19 medlemslandene og EU, deltar også flere land som gjester, blant dem Norge, representert ved utenriksminister Børge Brende (H).

Vertsnasjonen Tyskland ønsker å samle støtte til rundt 17 mål for bærekraftig utvikling som man håper verdenssamfunnet kan enes om innen 2030.

Første del av møteprogrammet er satt av til bilaterale samtaler. Deretter åpner det offisielle fellesmøtet. De økonomiske stormaktene skal snakke om en rekke utfordringer som omfavner alt fra klimaendringer til tunge konflikter i Syria, Ukraina og Jemen.

Ønsker klarhet

Men alles øyne vil være rettet mot Tillerson, som debuterer på den diplomatiske verdensscenen. Hans kolleger håper å få vite mer om hva Trump-administrasjonens "Amerika først"-linje innebærer for resten av verden.

Tillerson kan risikere å måtte forklare seg om Trumps syn på EU etter å ha roset Storbritannia for å forlate Unionen og for å ha sagt at dette kan åpne for at flere land vil gjøre det samme.

– Det er massevis av usikkerhet rundt hva de ønsker og hva de planlegger. Vi håper vi vil få mer klarhet i ukene som følger, sier en europeisk diplomat om Trump-administrasjonen til AFP.

Debut på verdensscenen

For Tillerson innebærer G20-møtet at han som utenriksminister for første gang vil møte nøkkelspillere i verdensdiplomatiet. Det er blant annet bekreftet at Tillerson skal møte sin russiske kollega Sergej Lavrov. Det er også planlagt et møte med Kinas utenriksminister Wang Yi.

G20-landene står for rundt 85 prosent av verdensøkonomien og representerer to tredeler av verdens befolkning.

