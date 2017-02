To kvinner og én mann pågrepet etter drapet på Kim Jong-uns halvbror

Den andre kvinnen ble pågrepet natt til torsdag, opplyser politiet. Ifølge passet hennes er hun en 25 år gammel indonesier.

Myndighetene i Indonesia uttalte først at passet kunne være stjålet, men opplyste så at kvinnen faktisk er indonesisk. De har bedt regjeringen i Malaysia om å få møte henne.

En kvinne med vietnamesisk pass, som også skal være i 20-årene, ble pågrepet dagen før. Det ble også en mann som antas å være kjæresten til den indonesiske mistenkte.

Begge kvinnene ble identifisert ved hjelp av bilder fra overvåkingskameraer på flyplassen hvor Kim ble drept mandag. Halvbroren til Nord-Koreas diktator fikk en væske sprayet i ansiktet av to kvinner, ifølge politiet. Kort tid senere døde han.

Minst én av de mistenkte kvinnene skal framstilles for en domstol torsdag.Sendes til Nord-Korea Sørkoreansk etterretning har mistanke om at det var to kvinnelige nordkoreanske agenter som drepte Kim. Før han døde på vei til sykehus, fortalte han helsepersonell at han ble angrepet med giftspray. Forholdet mellom Nord-Korea og Malaysia regnes som forholdsvis godt, og Malaysias visestatsministerAhmad Zahid Hamidi sier forholdet ikke vil bli påvirket av flyplassdrapet. Den drepte diktator-halvbroren blir trolig overlevert til Nord-Korea, etter anmodning fra det nordkoreanske regimet. – Men det er prosedyrer som må følges. Vår innstilling er at vi er nødt til å respektere våre bilaterale forbindelser til ethvert fremmed land, sier Hamidi.Obduksjon Overvåkingsbilder som skal vise den ene mistenkte kvinnen, er blitt publisert i malaysiske medier. Hun var kledd i skjørt og en hvit genser med bokstavene LOL – en vanlig internettforkortelse for "laughing out loud". De to kvinnene skal ha kommet seg unna i en drosje etter attentatet. Da Kim ble drept, var han på vei tilbake til Macau i Kina, hvor han har levd mange år i eksil, ifølge sørkoreansk etterretning. Obduksjonen av 46-åringen skal være ferdig, men det er ikke kjent når obduksjonsrapporten vil bli offentliggjort. Myndighetene i Nord-Korea motsatte seg obduksjonen, men fikk altså ikke gjennomslag for dette ønsket.

