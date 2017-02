To kvinner pågrepet for drapet på Kim Jong-nam

OverinspektørTan Sri Khalid Abu Bakar i politiet bekrefter pågripelsen av den andre kvinnen, som skal være 25 år ifølge hennes pass, men gir ingen ytterligere detaljer. En offisiell uttalelse om pågripelsen vil komme senere, sier han til det statlige nyhetsbyrået Bernama.

En 28 år gammel kvinne med vietnamesisk pass ble pågrepet på flyplassen i Kuala Lumpur to døgn etter drapet. Hun fremstilles for retten torsdag Politiet har sagt at de leter etter flere utenlandske mistenkte.

Mistenkte på overvåkingskamera

Kim døde etter å ha blitt forgiftet i avgangshallen på flyplassen tirsdag, og sørkoreansk etterretning mistenker at det var to kvinnelige nordkoreanske agenter som forgiftet og drepte ham. Han døde på vei til sykehus, men før han døde fortalte han helsepersonell at han ble angrepet med en giftspray.

Overvåkningsbilder av det som skal være en av de mistenkte, har kommet fram i malaysiske medier. En kvinne med asiatisk utseende har på seg et skjørt en hvit t-skjorte med bokstavene "LOL" frempå. De to kvinnene kom seg unna i en drosje.

Ferdig obdusert

Halvbroren til den nordkoreanske lederen var på vei tilbake til Macau, hvor han har levd mange år i eksil, opplyser Sør-Koreas etterretningssjef Lee Byung-ho, som anklager Nord-Korea for å stå bak.Obduksjonen er ifølge helsepersonell ferdig, men det er ikke kjent når obduksjonsrapporten vil bli frigitt offentlig. Nord-Korea har motsatt seg obduksjonen og bedt om at liket utleveres til hjemlandet. Obduksjonen ble gjennomført fordi Nord-Korea ikke leverte en formell klage, sier Abdul Samah Mat i malaysisk politi.

