Trump: – Jeg arvet et kaos 

Pressekonferansen torsdag kveld var den første Trump holder alene siden han tiltrådte som president for én måned siden.

– Jeg arvet et kaos, sa Trump før han både skrøt av det han har fått gjort, raljerte mot pressen og varslet nye initiativ.

Blant annet fortalte Trump at han neste uke vil signere en ny presidentordre med tiltak mot innvandring for beskytte "det amerikanske folk".

Det omstridte innreiseforbudet som Trump kom med 27. januar, er midlertidig tilsidesatt av domstolene.

– Den domstolen er i kaos, sa Trump om ankedomstolen som 9. februar opprettholdt tilsidesettelsen.

Avviste Russland-forbindelser

Presidenten avviste også gjentatte ganger at Trump-medarbeidere i fjor angivelig var i hyppig kontakt med russisk etterretning.

– De vet ingenting om det. De var ikke i Russland. De tok aldri en telefon til Russland. De mottok aldri en samtale. Alt er falske nyheter, sa Trump.

Det var New York Times som denne uken publiserte en sak om at flereTrump-medarbeidere i forkant av valget hadde kontakt med russisk etterretning. Avisens kilder er amerikanske tjenestemenn, og Trump varslet under pressekonferansen at han har bedt justisdepartementet etterforske lekkasjene.

Han avviste også som tidligere, at han selv har noen forretninger eller lån i Russland.

– Finjustert maskin

Trump gikk under pressekonferansen som tidligere også til kraftig angrep på mediene.

– Pressen har blitt så uærlig at vi må snakke om det. Pressen er ute av kontroll. Uærligheten er ute av kontroll, sa Trump.

– Jeg er her for å snakke direkte til det amerikanske folk, fortsatte presidenten, som avviste mediesaker om at det hersker kaos og forvirring i administrasjonen.

– Administrasjonen går som en finjustert maskin, sa Trump.

