Trump nominerer Alexander Acosta til ny arbeidsminister

Trump kom med kunngjøringen under en pressekonferanse torsdag kveld norsk tid. Acosta, som er utdannet jurist fra Harvard, er den første latinamerikaneren Trump har utnevnt til sin regjering.

Acosta har tidligere jobbet i det amerikanske justisdepartementet og som statsadvokat i Floridas sørlige distrikt. Han har også sittet i styret til National Labour Relations Board, et uavhengig statlig organ med ansvar for å påse at amerikansk arbeidsmiljølov overholdes.

Acosta er i dag dekan vedFlorida International University College of Law i Miami.

Trumps opprinnelige kandidat Andrew Puzder trakk seg onsdag, angivelig fordi han ikke ville blitt godkjent av Senatet.

