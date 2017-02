Unntakstilstand etter skogbranner i New Zealand

To skogbranner i fjellområdet Port Hills er blitt til én og omfatter nå mer enn 1.800 hektar. Brannvesenet kjemper mot flammene, med hjelp av økt luftfuktighet, men sterk vind i området vanskeliggjør arbeidet.

Myndighetene i Christchurch har erklært unntakstilstand i byen og opplyser at beboere i 400 boliger er evakuert, men at enda flere har forlatt husene sine etter eget ønske. Så langt er 11 hus tatt av brannen. Innbyggere i byen anbefales å holde seg innendørs på grunn av røykutviklingen.Natt til torsdag var nærmere 200 brannfolk i arbeid på bakken, mens 14 helikoptre og tre fly bidro med innsats fra lufta. Skogbranner av tilsvarende omfang er uvanlig i New Zealand, der regelmessige regnbyger forebygger at branntilløp sprer seg i samme grad som for eksempel i Australia og på vestkysten av USA. I den siste tiden har det imidlertid vært unormalt tørt.

