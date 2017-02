Venezuela tar CNN av lufta

Landets nasjonale telekommunikasjonskomité kunngjorde onsdag at det er innført «administrative sanksjoner» på grunn av nyhetssaker den anså som «direkte provokasjoner» mot Venezuela. Saken om pass og visum ble ikke nevnt direkte, men tidligere på dagen holdt regjeringspersoner en pressekonferanse for å imøtegå CNN-oppslaget. President Nicolás Maduro sa at han ønsket den USA-baserte nyhetskanalen ut av landet, hvor nasjonale medier dominerer.

CNN sendte et innslag 6. februar om en varslers påstander om at venezuelanske myndighetspersoner hadde solgt pass fra landets ambassade i Irak til folk med opphav i Midtøsten, blant dem noen kanalen hevder kan ha forbindelser til terrorgrupper. Maduros visepresident Tareck El Aissami nevnes som en av personene bak svindelen.

