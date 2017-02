Annethvert ektepar i Japan har sluttet å ha sex

Nesten annethvert japanske ektepar, 47,2 prosent, forteller at de ikke har hatt sex på over én måned, og de regner heller ikke med å ha sex med det første, viser undersøkelsen, som er gjengitt av The Independent.

22 prosent av de spurte kvinnene sier at de finner sex "brysomt", og 35,2 prosent av mennene sier at de blir så slitne på jobben at de ikke orker å ha samleie med partneren. 655 ektepar i alderen 16 til 49 år er med i undersøkelsen.

I en tilsvarende måling i 2014 sa 21,3 prosent av mennene at de var for slitne til å ha sex etter lange arbeidsdager.

Andelen sex-løse ekteskap har økt betydelig fra den første slike målingen som ble gjennomført i 2004, da 31,9 prosent av de spurte i parforhold sa at de ikke hadde hatt sex på over én måned.

Øker

– Tendensen med sex-løse ekteskap øker ytterligere, konstaterer lederen for Japans famileplanleggingsforening, Kunio Kitamura.

– Det er første gang at over 30 prosent av mennene svarer at de blir for slitne på jobben til å ha sex. Foruten å gjøre noe med arbeidstiden, må vi også se nærmere på hvordan folk jobber, mener Kitamura.

Aldri hatt sex

Det japanske instituttet for befolknings- og trygdeforskning gjennomførte i fjor en undersøkelse blant enslige japanere, som også i stadig mindre grad har sex.

Av de 5.000 som var med i den undersøkelsen, oppga 44 prosent av kvinnene og 42 prosent av mennene at de aldri hadde hatt sex.

Den manglende interessen for sex bidrar til rekordlav befolkningsvekst i Japan. Landets kvinner føder nå i gjennomsnitt bare 1,4 barn, og ingenting tyder på at fødselsraten vil øke til 2,1 barn med det første, noe som trengs for å opprettholde befolkningen.

Med dagens fødselsrate vil Japans befolkning i 2060 ha falt fra dagens 127 millioner til 86 millioner.

(©NTB)