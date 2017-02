Juncker tror brexit vil ta lenger tid enn to år

– Jeg tror ikke at det vil lykkes innen 24 måneder å få tilrettelagt alle avtaler rundt Storbritannias sorti fra EU, sier Juncker under en internasjonal sikkerhetskonferanse i München ifølge Reuters.

Juncker sier at 20.000 lover må endres i Storbritannia før landet kan forlate unionen, og legger til at britene ikke har rett til å ferdigstille bilaterale handelsavtaler mens de fortsatt er en del av EU.

52 prosent av britene stemte 23. juni i fjor for å forlate EU. Artikkel 50 i Lisboa-traktaten setter i gang den inntil to år lange utmeldelsesprosessen. Storbritannias statsminister Theresa May har sagt at hun vil aktivere artikkelen innen utgangen av mars.

