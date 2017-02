Malaysia krever DNA-prøver fra Nord-Korea

– Til nå har ingen familiemedlemmer eller pårørende kommet for å identifisere den døde. Vi trenger DNA-prøver fra et familiemedlem så vi kan sammenligne det med profilen til den døde personen, sier Abdul Samah Mat i malaysisk politi. Nord-Korea har bedt om at liket overleveres til hjemlandet.

–Før vi kan levere ut liket må vi identifisere hvem det er, sier Mat.

Malaysias visestatsminister Ahmad Zahid Hamidi bekreftet torsdag at mannen som ble drept på flyplassen i Kuala Lumpur mandag, var Kim Jong-nam, halvbroren til Kim Jong-un. Tre personer er pågrepet i saken, og ifølge sørkoreansk etterretningstjeneste ble han drept med gift av nordkoreanske agenter.

(©NTB)