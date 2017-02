Nordmann dømt til fengsel for polititrusler i USA

Nordmannen erklærte seg skyldig i truslene i september, og torsdag kom dommen. Ifølge dommer Brock Hornby forstyrret trusselen offentlig tjeneste og førte til frykt. Han vil i tillegg bli nektet inngang i USA i fremtiden. Han risikerte opptil fem års fengsel.

I en detaljert epost til politiet i Portland i delstaten Maine truet nordmannen med å skyte og drepe politifolk. Truslene ble fremsatt da han var på ferie med sin far og søster i USA. Nordmannen ble pågrepet på et hotellrom ubevæpnet, og han satte seg ikke til motverge. I et fengslingsmøte i august forklarte mannens far at 29-åringen har Aspergers syndrom og at han skal ha hatt et ønske om å bli pågrepet. Faren forklarte at sønnen ikke har gjort noe lignende tidligere.Han skal aldri tidligere har interessert seg for politikk og vold, men venner i Norge har tidligere opplyst at han er svært opptatt av film og tegneserier, ifølge amerikanske medier.

Det er ventet at nordmannen vil søke om å få sone en eventuell straff i Norge, noe aktoratet sier de vil støtte om forespørselen kommer.

NTB har forsøkt å få en kommentar fra mannens forsvarer, David Beneman. Han forsøkte under et rettsmøte å få klienten løslattsom følge av den mentale tilstanden og ettersom han aldri hadde noen intensjon om å gjennomføre truslene. Dette ble ikke tatt til følge.

