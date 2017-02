Dansk professor mener Trumps uberegnelighet kan være bra for freden

Jakobsen, som er tilknyttetForsvarsakademiet i Danmark, viser til Trumps mange oppsiktsvekkende utspill og uttalelser, som at mexicanere er voldtektsforbrytere, at NATO er foreldet og at muslimer skal nektes adgang til USA.

Ved å kommunisere så aggressivt, ser nå Trumps forhandlingspartnere – både venner og fiender – på ham som uberegnelig. Det kan være smart, mener Jakobsen.

– Spillteori viser nemlig at uberegnelige aktører oppnår større innrømmelser i forhandlinger. Det har han fått. Siden valget av Trump har USAs allierte vist mye større vilje til å øke forsvarsbudsjettene, påpeker han i en kronikk i Jyllands-Posten.

Mer til forsvar

Jakobsen viser til at Japan i desember vedtok et historisk høyt forsvarsbudsjett og at Sør-Korea samtidig lovet å gjøre det samme.

Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen lovet også å øke forsvarsbudsjettet etter sin første telefonsamtale med Trump.

– Sluttresultatet blir en mer balansert byrdedeling i USAs allianser. Det vil øke støtten til dem som sitter i Washington og styrke de allierte militært. Det vil minske Kinas og Russlands militære eventyrlyst, tror Jakobsen.

Kina og Russland

Den danske professoren tror Trumps uberegnelighet er en fordel i forhold til nettopp Kina og Russland.

De to landenes aggressive oppførsel i henholdsvis Østkinahavet og i Øst-Ukraina og Syria skyldes ifølge Jakobsen en antakelse om at tidligere president Barack Obama ikke ville svare militært.

Derimot er det lett å forestille seg at Donald Trump vil bruke militærmakt for å vise at USA er "great again", mener Jakobsen.

– Trump øker på denne måten, bevisst eller ubevisst, sannsynligheten for forhandlingsløsning med begge disse stormaktene. Det er godt for verdensfreden, mener han.

