Gullbjørnen til ungarsk kjærlighetsfilm

De gjeve filmprisene ble delt ut i Berlin lørdag kveld.

Gullbjørn-vinneren, som heter "A Teströl és Lélekröl" på originalspråket, er regissert av Ildikó Enyedi og beskrives som en romantisk fantasyfilm. Den handler om et par som oppdager at de drømmer den samme drømmen hver natt.

I løpet av årets Berlinale, som festivalen kalles, har det blitt vist nesten 400 filmer. 18 av dem var nominert til gulllbjørn- eller sølvbjørn-prisene. Sølvbjørnene deles blant annet ut til beste kvinnelige og mannlige skuespiller og for beste regi.

Sistnevnte pris gikk til finske Aki Kaurismeki for flyktningkomedien "Toivon tuolla puolen" ("Lys i natten").

– Mine damer og herrer, tusen hjertelig takk, sa den notorisk fåmælte filmskaperen da han mottok Sølvbjørnen.

Beste mannlige skuespiller ble østerrikske Georg Friedrich for hans rolle i "Helle Nächte" ("Lyse netter"), som handler om en sørgende far som tar med seg sønnen på en rundreise i Nord-Norge.

Prisen for beste kvinnelige skuespiller gikk til sørkoreanske Kim Min-hee for hennes rolle i filmen "On the Beach at Night Alone".

