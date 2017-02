Irak innleder offensiv mot IS i Mosul

–Vi innleder starten av en ny fase i operasjonen. Vi kommer til Nineveh for å befri den vestlige siden av Mosul, sier Abadi i en kort TV-sendt tale.

–Våre styrker begynner frigivelsen av borgerne fra Daeshs terror, sier han og bruker den arabiske betegnelsen på IS. Ekstremistgruppen tok kontroll over byen i juni 2014.

Sivile ble advart om militæroffensiven på forhånd, da det irakiske flyvåpenet slapp flere millioner flygeblader over området. Der sto det at de måtte forberede seg på å ta imot de irakiske styrkene som kommer for å befri dem. I tillegg var det en oppfordring til IS-krigere om å legge ned våpnene og overgi seg.

IS har fortsatt kontroll over den vestlige delen av Mosul, som er Iraks nest største by. I den delen av byen bor det anslagsvis 650.000 sivile.

Irakiske regjeringsstyrker med støtte fra USA innledet i oktober en offensiv mot Mosul, og i januar ble IS jaget ut av den østlige delen av Mosul, som nå er under regjeringsstyrkenes kontroll.

