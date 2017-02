McCain forsvarer den frie pressen etter Trumps angrep

I et intervju med NBC News understreker den republikanske politikeren at uten en uavhengig presse, frykter han at "mange av våre individuelle friheter med tiden vil gå tapt".

Intervjuet er gitt under helgens sikkerhetskonferanse i München, der McCain deltar. Den amerikanske politikeren framholder at han ikke refererer til Trump som en diktator, men han sier samtidig at angrep på journalister som stiller spørsmål ved dem som sitter med makten, vanligvis er et kjennetegn på eneveldige regjeringer.

– Når du ser på historien, er det å stenge pressen det første diktatorer gjør. Jeg sier ikke at president Trump forsøker å bli en diktator. Jeg sier bare at vi må lære av historien, sier McCain.

Intervjuet blir publisert etter at Trump kalte enkelte medier, som NBC News og CNN, for "det amerikanske folkets fiende" i en Twitter-melding fredag.

(©NTB)