Protester mot Fillon og Le Pen

Protestene var spesielt rettet mot de to presidentkandidatene François Fillon og Marine Le Pen som begge er anklaget for å ha lønnet folk i sin nære krets for jobber som aldri har blitt utført.

– De har ingen rett til å belære oss om moral, sier en av demonstrantene, pensjonisten Patrice Roblet (66).

– De vedtar sine lover og privilegier. Faktisk har det ikke vært noen framgang her siden revolusjonen i 1789, sier hun.

Titusenvis av demonstranter protesterte i Paris, Lyon, Angers og mange andre byer rundt om i Frankrike.

Den konservative kandidaten Fillon har som kjent lønnet sin kone Penelope flere hundre tusen euro av statlige midler gjennom 15 år uten at det har kommet klart fram hva slags arbeid hun har utført.

Marine Le Pen, presidentkandidat for høyrenasjonalistiske og innvandringskritiske Nasjonal front, har på sin side blitt anklaget for å ha betalt livvakten sin titusenvis av euro for en rådgiverjobb som ikke var reell.

Første runde av presidentvalget i Frankrike holdes 23. april. En eventuell andre runde holdes 7. mai.

(©NTB)