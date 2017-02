Redd Barna: 350.000 barn fanget i Vest-Mosul

Om lag 350.000 er fanget i Vest-Mosul, ifølge Redd Barna, som ber Irak og vestlige allierte gjøre alt for at sivile bygg ikke blir truffet under offensiven.