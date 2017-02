Irakisk politi rykker fram sørvest i Mosul

Irakiske helikoptre avfyrte mandag raketter mot landsbyen Abu Saif og mot en forhøyning med utsikt til byens flyplass. Høyden fungerer som en naturlig forsvarslinje for IS sør for byen.

Samtidig rykket irakiske politistyrker fram i pansrede kjøretøy mot militærbasen Ghazlani, som ligger i byens sørvestlige utkant.

Styrkene har flystøtte fra den amerikanskledede koalisjonen.

I januar erklærte Irak seier over IS i den delen av byen som ligger på østsiden av elva Tigris. Nå står den tett befolkede vestlige delen for tur.

Framrykkingen startet søndag. Om lag 650.000 mennesker antas å befinne seg i det IS-kontrollerte området, og det er stor frykt for sivilbefolkningens skjebne idet styrkene rykker nærmere bykjernen.

Norges Røde Kors sendte mandag et kirurgisk team til Nord-Irak for å hjelpe syke og sårede fra Mosul.

– Krigsskadde fra Mosul sprenger sykehuskapasiteten i Nord-Irak. I takt med intensiveringen av operasjonen og kamper i mer tettbebygde strøk, sender vi nå et helseteam på fem, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland, i en pressemelding.

