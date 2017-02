Klart for brexit-debatt i Overhuset

Lovforslaget er allerede vedtatt med stort flertall i Underhuset, men må også godkjennes av representantene i Overhuset. 191 representanter har skrevet seg på talerlista. Det er rekordmange, ifølge BBC. Det er satt av to dager til debatten, men et endelig vedtak kommer ikke før i begynnelsen av mars.

Ikke flertall

Statsminister Theresa Mays konservative parti har ikke flertall i Overhuset, men det er ikke ventet at de vil stoppe brexit-prosessen. Overhuset kan likevel gjøre det vanskeligere for regjeringen ved å kreve tillegg til loven.

– Regjeringen brukte sitt flertall til å presse gjennom loven i Underhuset. Jeg håper den ikke vil lykkes på samme måte i Overhuset, sa tidligere Labour-statsråd Peter Mandelson, nå Lord Mandelson, til BBC søndag.

Mandelson mener Overhuset må få gjennom tillegg som sikrer rettighetene til EU-borgere som bor i Storbritannia og et tillegg som sikrer at Parlamentet skal få si sitt før regjeringen skriver under på den endelige avtalen om utmeldelse fra EU.

Men heller ikke Mandelson tror at Overhuset kommer til å stoppe brexit-prosessen ved å forkaste regjeringens lovforslag.

– Når alt kommer til alt, er det Underhuset som må bestemme, siden det er et folkevalgt kammer, sier Mandelson.

Ping-pong

Justisminister Liz Truss sier at hun forventer at Overhuset stemmer for lovforslaget, som gjør at regjeringen kan utløse artikkel 50 og dermed starte den formelle utmeldingsprosessen med EU.

– Det britiske folket sa klart fra at de ønsker å forlate EU. Jeg forventer at Overhuset stemmer for loven, sier Truss til BBC.

Overhuset skal etter planen gjøre sitt endelige vedtak 7. mars. Blir det flertall for tillegg til loven, må det tilbake til Underhuset. De to kamrene må bli enige om en likelydende lovtekst. Saken vil da gå fram og tilbake mellom de to kamrene – i det som kalles en ping-pong-prosess – inntil de blir enige om lovteksten.

– Jeg forventer at dette blir løst i god tid før slutten av mars. Så jeg er sikker på at vi får gjort dette i samsvar med vår timeplan, sa brexit-minister David Davis på en pressekonferanse i Stockholm i forrige uke.

Statsminister Theresa May har sagt at hun vil starte den formelle brexit-prosessen innen utgangen av mars.

