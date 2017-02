Mattis: – USA vil ikke ta Iraks olje

Mattis kom mandag på et uanmeldt besøk til den irakiske hovedstaden Bagdad. Her vil han blant annet diskutere kampen for å gjenerobre storbyen Mosul fra ekstremistgruppa IS.

I valgkampen foreslo Trump flere ganger at USA burde "ta oljen" fra Irak. Begrunnelsen var at USA på denne måten kunne dekket deler av kostnadene ved invasjonen og okkupasjonen av Irak på 2000-tallet.

Dagen etter at han ble innsatt som president, nevnte Trump igjen denne muligheten. Men Mattis forsikrer at det ikke er aktuelt å plyndre Iraks oljeressurser.

– Alle vi i USA har generelt betalt for gass og olje hele tiden. Jeg er sikker på at vi vil gjøre det i framtida også, sa forsvarsministeren til nyhetsbyrået AP og andre medier på vei til Bagdad.

– Vi er ikke i Irak for å ta noens olje, la han til.

– Kan få ny sjanse

Uttalelsene kan bidra til å berolige irakiske myndigheter, som også reagerte sterkt da Trump innførte innreiseforbud for borgere fra Irak og seks andre muslimske land. Forbudet er inntil videre opphevet av det amerikanske rettsvesenet.

Trump har også begrunnet sitt olje-forslag med at ekstremistgruppa IS ikke ville fått kontroll over Iraks oljeressurser hvis USA hadde beholdt dem.

– Vi burde ha beholdt oljen. Men, OK, kanskje dere får en sjanse til, sa Trump i en tale til CIA-ansatte dagen etter at han tiltrådte som president.

Iraks statsminister Haider al-Abadi sa i etterkant at det var uklart hva Trump egentlig mente. Samtidig understreket han at landets olje er irakernes eiendom.

Høye tapstall

Over 4.000 amerikanske soldater ble drept i Irak etter at daværende president George W. Bush besluttet å invadere landet i 2001. Bakgrunnen var mistanke om at diktatoren Saddam Hussein hadde utviklet masseødeleggelsesvåpen – noe som viste seg å ikke stemme.

Anslagene over antall irakere som ble drept i volden og kaoset etter USAs invasjon, varierer mellom 150.000 og over 600.000. I kjølvannet av krigen oppsto den ytterliggående islamistiske gruppa som senere tok navnet IS.

Trump mener det var feil av USA å invadere Irak, men har uttalt at Iraks olje kan brukes til å dekke kostnadene som oppsto når invasjonen likevel ble gjennomført.

(©NTB)