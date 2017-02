Pence: – Jeg er skuffet over Flynn

Pence kommenterte Flynn-saken under et besøk til Brussel mandag. Michael Flynn måtte gi seg som presidentens nasjonale sikkerhetsrådgiver etter tre uker. Årsaken var at han feilinformerte om sine samtaler om sanksjoner med Russlands ambassadør. Samtalene fant sted før presidentbyttet i USA.

– Jeg er skuffet over at informasjonen han ga meg ikke stemte, sa Pence, som legger til at han støtter presidentens avgjørelse om å be Flynn si opp jobben.

Tidligere i uken takket den pensjonerte viseadmiralen Robert Harward nei til å ta over Flynns jobb.

(©NTB)