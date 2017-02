Pence til NATO: – Vår tålmodighet har grenser

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sto høflig og ventet utenfor hovedinngangen til NATOs hovedkvarter i Brussel da Pence kom på besøk mandag ettermiddag.

Samtalen mellom de to gikk langt over tida. Da de møtte pressen etterpå, gjentok Pence formaningene som både han og forsvarsminister James Mattis har kommet med de siste dagene. Kravet er at europeiske allierte må gjøre mer for å nå målet om å bruke minst 2 prosent av BNP på forsvar. Så langt har bare fem NATO-land nådd målet.

– USAs president og det amerikanske folk forventer av sine allierte at de holder ord og gjør mer for vårt felles forsvar. Og presidenten forventer reelle framskritt innen utgangen av 2017, sa Pence.

Krever planer

Da visepresidenten fikk spørsmål om hva USA vil gjøre hvis dette ikke skjer, sa han at han ikke kunne svare fordi det var "hypotetisk".

– Det er et ærlig spørsmål, sa Pence.

– Jeg vet ikke hva svaret er. Men jeg vet at det amerikanske folkets tålmodighet har grenser, sa han.

Forsvarsminister James Mattis sa i forrige uke at USA kunne komme til å "moderere sin forpliktelse" til NATO hvis framskrittene uteble. Heller ikke han ønsket å utdype hva han mente med dette.

Pence understreket at USA oppfyller løftet om å bruke 2 prosent av BNP forsvar. Amerikanernes krav er at land som ikke har laget noen plan for å nå målet, må gjøre det, og at de landene som allerede har en slik kjøreplan, må få opp farten i innsatsen.

Norge ligger i dag på snaut 1,6 prosent av BNP. Andelen ligger an til å holde seg under 1,6 prosent fram mot 2020.

Ønsker ikke å spekulere

Stoltenberg sa på pressekonferansen at han ikke ønsket å spekulere for mye på hvordan USA kunne reagere på manglende framskritt.

– Alliansens fokus er hvordan vi kan sikre at vi lykkes i å levere på det vi ble enige om for å få på plass en mer rettferdig byrdedeling og økte bevilgninger til forsvar, sa han.

Stoltenberg gjentok også at innsatsen for å få opp pengebruken har vært hans prioritet nummer én som NATO-sjef.

Pence takket Stoltenberg for måten han leder NATO på.

– Jeg er veldig oppmuntret av de framskrittene som er gjort, sa Pence.

– Jeg vet at presidenten ser fram til å samarbeide tett med deg for å fremme vår felles mål, sa han.

