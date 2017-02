Russisk-støttet våpenhvile skal tre i kraft i Ukraina

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov opplyste lørdag at det var blitt enighet om våpenhvilen på sikkerhetskonferansen som ble holdt i München.

Myndighetene i Ukraina, Russland, Frankrike og Tyskland deltok i samtalene om våpenhvilen. Lavrov beskrev stemningen i forhandlingene som "positiv".

Samme dag erklærte russerne imidlertid også at de heretter vil godta pass utstedt i opprørskontrollerte Øst-Ukraina. Beslutningen ble kalt en provokasjon av Ukrainas regjering.

USAs president Donald Trump har lenge tatt til orde for et bedre forhold til Russland, og ifølge avisa New York Times har en av hans medarbeidere forsøkt å utarbeide en ny fredsplan for Øst-Ukraina. Planen skal angivelig også gjøre det mulig å heve USAs sanksjoner mot Russland.

Framstøtet skal ha vakt stor misnøye i den ukrainske regjeringen.

