Sverige svarte Trump på Twitter

"Vi ser fram til å informere den amerikanske regjeringen om svensk innvandring- og integrasjonspolitikk", tvitret Sveriges ambassade i Washington natt til mandag norsk tid.

Meldingen er et direkte svar på Trumps Twitter-melding få timer tidligere der den amerikanske presidenten selv prøvde å forklare det omstridte utspillet fra en tale i Florida i helgen.

"Bare se hva som skjedde i Sverige i går", sa Trump blant annet – og presidenten ble beskyldt for å referere til et terrorangrep som ikke hadde skjedd. Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo understreket at ingen konkret hendelse hadde funnet sted i Sverige fredag.

Søndag kom Trumps forsøk på forklaring på Twitter.

– Min uttalelse om det som skjer i Sverige, var en referanse til et program som ble vist på Fox News om innvandrere og Sverige, skrev presidenten.

Sveriges utenriksdepartement vurderer nå flere tiltak for å bestride det som omtales som feilaktigheter i TV-programmet, skriver Aftonbladet.

